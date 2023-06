Jaren geleden werd de game Pragmata aangekondigd, maar sinds de officiële aankondiging in 2020 hebben we er nauwelijks iets van vernomen. De game is echter nog steeds in ontwikkeling, want er werd een nieuwe trailer tijdens de Capcom Showcase getoond.

Veel laat de trailer niet zien en na afloop deelde Capcom het bericht dat ze de game nogmaals hebben uitgesteld. In 2021 hoorden we voor het laatst wat van de game, namelijk dat deze uitgesteld werd naar dit jaar. Gezien de game wederom is uitgesteld, ziet het er niet naar uit dat de titel dit jaar nog uitkomt.

Wanneer Pragmata wel precies verschijnt is afwachten, wellicht in 2024? We gaan het vanzelf horen, hieronder check je de nieuwe trailer.