In februari dit jaar dook het gerucht op dat 2K Games aan meerdere LEGO-games zou werken. Inmiddels hebben we het prima LEGO 2K Drive mogen verwelkomen en 2K Games heeft ons bij een presentatie eerder dit jaar verteld dat dit slechts het begin is.

Eén van de games die in februari al werd genoemd, was een voetbalgame op basis van LEGO. Dit lijkt nu haast zeker de volgende game van 2K Games te zijn, want in Zuid-Korea is de titel LEGO 2K Goooal! geregistreerd. Deze game is volgens de beschikbare informatie in ontwikkeling bij Sumo Digital.

Nu er een registratie is opgedoken bij de Zuid-Koreaanse ratinginstantie, zal het niet lang duren voordat de officiële aankondiging volgt. Dat is niet het enige, er zou ook nog een derde LEGO-game in de maak zijn maar daar weten we nagenoeg niks over.