Square Enix is de laatste jaren als het aankomt op franchises van weleer wat liefde geven op zich goed bezig. De remake van Live A Live wist zeker wat fans te vergaren, diverse titels uit de Mana-reeks kregen een modernere versie en ook een titel zoals het geliefde Crisis Core: Final Fantasy VII kreeg zelfs een moderne uitgave.

Star Ocean: First Departure R verscheen vier jaar geleden tot genoegen van fans van de serie. Nu heeft Square Enix per ongeluk via het support center van hun website een logo getoond van Star Ocean: The Second Story R. Het logo bestaat dus, het is enkel de vraag wanneer er een aankondiging volgt vanuit Square Enix. Ongetwijfeld horen we binnenkort meer.