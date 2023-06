Het is al een klein jaartje geleden dat Moving Out 2 aangekondigd werd en nu hebben uitgever Team17 en ontwikkelaars SMG Studio en DevM Games ons ook van een releasedatum voorzien. De game zal verschijnen op 15 augustus voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.

Waarom zou een rotklus als verhuizen leuk zijn, hoor ik jullie denken. Het zijn de onhandige besturing en het aangaan van de uitdaging met vrienden die van de eerste game een succes maakte. Wil je het eens proberen, dan kan je als onderdeel van het Steam Next Fest van 19 tot 26 juni een demo proberen die je de eerste zes levels voorschotelt.

Bekijk hieronder de trailer om te kijken wat je zoal mag verwachten van de game.