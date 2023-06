In oktober van 2021 konden we jullie vertellen dat Sony een nieuwe topman had aangesteld, die verantwoordelijk zou zijn voor het opzetten van de mobiele afdeling van de gamingtak. Inmiddels heeft het bedrijf stappen gezet op het gebied van live adaptaties, pc-uitgaves en live service games, maar vanuit de mobiele hoek hebben we nog vrij weinig vernomen, ondanks dat de ambities er wel zijn.

Met de aanstelling van Nicola Sebastiani had men dus duidelijk de hoop hier verandering in te brengen, maar dat is nog niet helemaal gelukt. Daar zullen we overigens nog wat langer op moeten wachten, want Sebastiani heeft Sony, nog geen twee jaar sinds zijn entree, alweer verlaten. Volgens MobileGamer.biz heeft de topman de deuren van Sony achter zich dichtgetrokken om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Onder leiding van Sebastiani heeft Sony onder meer Savage Game Studios overgenomen, een studio die op dit moment diep in de ontwikkeling zit van een AAA live service actiegame voor mobiele apparaten. Voorheen was Sebastiani actief bij Apple.