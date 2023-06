Sony heeft nog steeds de ambitie om zich meer op de mobiele markt te begeven, hoewel we daar nog niet veel van gemerkt hebben. Op dat vlak kreeg de techgigant deze week een kleine tegenslag, topman Nicole Sebastiani heeft de deuren van het bedrijf namelijk achter zich dichtgetrokken.

We hebben echter niet heel lang op witte rook moeten wachten, want Sony heeft inmiddels twee namen naar voren geschoven die als vervangers moeten dienen. Kris Davis en Olivier Courtemanchie – voorheen actief bij respectievelijk Kaban en Meta – zijn namelijk aangesteld als de nieuwe hoofden van PlayStation Mobile. Dit ontdekte Zuby_Tech via de LinkedIn pagina’s van het duo.

Beide heren zijn al een tijdje werkzaam bij Sony in de rollen van senior directors. Nu zijn ze dus verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van PlayStation Mobile en het succesvol maken van deze afdeling.