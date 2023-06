Eerder dit jaar kondigde uitgever Koei Tecmo een nieuwe Fate-game aan genaamd Fate/Samurai Remnant. Sindsdien was het verschrikkelijk stil rondom deze titel, maar dankzij een gelekte trailer weten we nu hoe het spel er uit zal zien en wanneer het spel beschikbaar zal zijn in Japan.

In de trailer is gloednieuwe gameplay te zien, waarin vijanden een kopje kleiner worden gemaakt en het hoofdpersonage zich door de wereld voortbeweegt. Het einde van de trailer verraadt dat het spel vanaf 28 september beschikbaar zal zijn in Japan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc. Er is helaas nog niet bekend wanneer het Westen de game kan verwachten.

De trailer is inmiddels offline gehaald, maar dankzij een mirror van Gematsu alsnog te bekijken.