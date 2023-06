Was je in 2011 al een PlayStation gamer? Dan is het mogelijk dat je nu Killzone: Liberation gratis kunt downloaden. Voor Sony PlayStation was 2011 niet bepaald een goed jaar. Door een hack lag het PlayStation Network 23 dagen plat. Om gamers te compenseren, kon je twee PS3- en twee PSP-games kiezen uit een vastgestelde lijst, waaronder dus Killzone: Liberation.

Wario64 heeft ontdekt dat als je destijds Killzone: Liberation hebt gekozen, je de game nu kunt downloaden voor de PlayStation 4 of PlayStation 5, dit zonder additionele kosten. Deze titel is recentelijk toegevoegd aan PlayStation Plus Premium en valt klaarblijkelijk onder het eigenaarschap als je de game geclaimd hebt destijds.

Weet je niet meer welke games je destijds hebt gekozen, dan is het de moeite waard om even te kijken in de PlayStation Store of je Killzone: Liberation gratis kunt downloaden of niet.