Velen van jullie kennen het figuur ongetwijfeld van tv: Inspector Gadget. De vreemd uitziende man met zijn lichtbruine regenjas die de meest waanzinnige gadgets bovenhaalt wanneer de nood het hoogst is. Het was leuke entertainment in onze jonge jaren.

Uitgever Microïds besloot enige tijd geleden om dit iconische IP op te pakken en daar de game Inspector Gadget: Mad Time Party van te maken. De game stond al gepland voor deze herfst en heeft nu ook een releasedatum gekregen. Inspector Gadget: Mad Time Party zal op 14 september verschijnen.

Op die dag ontvangen alle platformen met uitzondering van de PS4 ook een fysieke editie. PS4-spelers die een fysiek exemplaar willen kopen, moeten wachten tot 29 september.