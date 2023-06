Een goede first-person shooter gemixt met horrorelementen is dezer dagen niet iets wat we heel veel zien. Een bekende franchise die hiermee speelde was natuurlijk F.E.A.R waar we helaas al jaren geen nieuwe game van hebben gehad. Gelukkig werkt Trepang Studios aan een game die deze twee genres combineert en het resultaat daarvan is Trepang2.

Trepang2 speelt zich af in de verre toekomst, waarin je ontwaakt op een geheime locatie die zwaarbeveiligd is. Je lijdt aan geheugenverlies en je moet je een baan door de geheime basis zien te vechten. Er komen ook speciale krachten aan te pas en de game oogt als een shooter met een vrij hoog tempo. Het bloed, ledematen en kogels vliegen je in ieder geval om de oren, zoals je hieronder kunt zien.

De game verschijnt dit jaar nog voor de PlayStation en Xbox. Pc-spelers kunnen nu al aan de slag met de game voor de prijs van € 29,99.