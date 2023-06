RollerCoaster Tycoon is een geliefd pretpark simulator en een aantal jaar geleden verscheen RollerCoaster Tycoon Adventures voor de Nintendo Switch en pc. Voor andere platformen was deze titel helaas niet beschikbaar, maar daar komt verandering in. Atari heeft namelijk aangekondigd dat deze game ook naar de PlayStation en Xbox komt en opnieuw op de Nintendo Switch wordt uitgegeven.

De vernieuwde versie gaat onder de naam RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe. De game uit 2018 krijgt er 80 nieuwe attracties bij en wordt voorzien van een nieuwe interface, zodat het bouwen van je droompretpark nog makkelijker wordt. In de game kan je aan de slag met drie verschillende modi, namelijk Adventure, Scenarios en Sandbox. Hieronder kan je nog een aantal key features vinden.