Enclave is een van de eerste titels die Starbreeze Studios ooit op de markt heeft gebracht. Enclave stamt uit 2002 en verscheen toen exclusief voor de Xbox. Later volgde nog een versie voor pc en daarna zelfs de Nintendo Wii, maar de game heeft nooit zijn weg gevonden naar een PlayStation console… Tot nu.

Nouja, tot nu… Enclave HD verschijnt namelijk op 29 juni aanstaande voor de Nintendo Switch, Xbox One en PlayStation 4. Het gaat hier puur om een versie van Enclave met ondersteuning voor hogere resoluties zoals uit de onderstaande trailer is op te maken. Als jij deze game een warm hart toedraagt, zet dan vooral 29 juni in jouw agenda.