Sony is één van de grootste tegenstanders van de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De Japanse gigant heeft meermaals zijn zorgen geuit over het mogelijk exclusief worden van Call of Duty, waarna Microsoft een 10-jarige deal aanbood. Dat was voor Sony niet genoeg, zij willen gewoon dat de deal niet doorgaat.

Momenteel zijn er hoorzittingen gaande in de Verenigde Staten waar een hoop hoge piefen voor opgetrommeld zijn en wat blijkt: Sony en dan met name Jim Ryan is nooit echt heel bezorgd geweest over Call of Duty. Dit blijkt uit een e-mail van Ryan aan voormalig PlayStation Europa baas Chris Deering, die openbaar is geworden.

In deze e-mail schrijft Ryan dat hij het helemaal niet als een move voor exclusiviteit ziet, maar dat Microsoft groter dan dat denkt. Sterker nog, Ryan is er haast van overtuigd dat Call of Duty niet van de PlayStation zal verdwijnen.

“It is not an exclusivity play at all. They’re thinking bigger than that and they have the cash to make moves like this. I’ve spent a fair amount of time with both Phil [Spencer] Bobby [Kotick] over the past day and I’m pretty sure we will continue to see Call of Duty on PlayStation for many years to come.”

Nu dit openbaar is, staat Sony een beetje voor schut. Ze hebben het Call of Duty argument vaak opgevoerd als één van de belangrijkste punten waarom ze tegen de deal zijn terwijl ze er achter de schermen toch overduidelijk anders over denken.