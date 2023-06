Een aantal jaar geleden kondigde Bethesda aan dat MachineGames, de ontwikkelaar achter Wolfenstein, begonnen was met de ontwikkeling van een Indiana Jones-game. De game bevond zich nog in de eerste fases van productie en sindsdien hebben we niet veel nieuws over de game gehoord.

Volgens XboxEra co-oprichter Nick Baker, ook wel bekend als Shpeshal_Nick op Twitter, zal het spel zowel een first-person als third-person gezichtspunt hebben. Andere Bethesda games zoals The Elder Scrolls en Fallout geven spelers de keuze om te veranderen van een first-person naar een third-person gezichtspunt en vice versa, maar volgens Baker is je gezichtspunt afhankelijk van bepaalde segmenten in het spel.

Baker weet verder geen details te delen, zo is niet bekend of het gezichtspunt geforceerd wordt veranderd op bepaalde momenten in het verhaal of dat bepaalde activiteiten in het spel gebruikmaken van een specifiek gezichtspunt. Hij geeft ook aan dat dit nog kan veranderen, aangezien het spel zich nog in de vroege fases van ontwikkeling bevindt.

Bethesda’s Indiana Jones-game zal exclusief beschikbaar zijn op de Xbox en pc. Het spel zal ook beschikbaar zijn via Game Pass.