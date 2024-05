Bandai Namco kondigde geruime tijd terug aan dat Dragon Ball Xenoverse 2 een current-gen upgrade zou krijgen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Bij dezen bericht dat de upgrade nu beschikbaar is. Dus als je de game op de PlayStation 4 en Xbox One hebt, kan je nu gratis de current-gen upgrade downloaden.

De belangrijkste features zijn dat de game nu gespeeld kan worden in 60fps, de graphics er beter uitzien en dat de laadtijden aanzienlijk zijn ingekort. De upgrade is ongeveer 19.3GB groot, dus de download zal even een paar tellen duren. Vanzelfsprekend kan je je savedata van de last-gen versie meenemen naar de current-gen editie.

Verder is alle verschenen downloadbare content natuurlijk beschikbaar in de current-gen versie, maar er zit wel een klein addertje onder het gras. Als je de game speelt via jouw PlayStation Plus Extra of Premium abonnement, dan is de current-gen upgrade niet beschikbaar.