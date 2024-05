Eerder deze week lanceerde Warner Bros. Games al een nieuwe trailer die de aanstaande release van de game MultiVersus vierde. De game zal namelijk op 28 mei 2024 verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

In die trailer kon je ook al even snel de twee nieuwste aankondigingen bekijken in de vorm van Jason Voorhees van de Friday the 13th-films en Agent Smith van de Matrix-films. Deze eerste heeft de studio nu nog wat meer in het zonnetje gezet met een nieuwe trailer.

We zien Jason er aardig op los meppen en het is vooral Bugs Bunny die het moet ontgelden, check het hieronder.