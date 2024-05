Eerder deze maand werd aangekondigd dat The Joker zijn intrede zal doen in het roster van MultiVersus wanneer het spel op 28 mei opnieuw wordt uitgegeven door ontwikkelaar Player First Games en uitgever Warner Bros. Games. Om je alvast een voorproefje van het personage te geven, is er een nieuwe gameplay trailer uitgebracht.

Het personage wordt ingesproken door de legendarische (stem)acteur Mark Hamill, die eerder al de stem van The Joker vertolkte in Batman: The Animated Series en de Batman: Arkham-franchise. Daarnaast is Hamill natuurlijk ook bekend van zijn rol als Luke Skywalker in Star Wars.

MultiVersus zal beschikbaar zijn vanaf 28 mei voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de nieuwe gameplay trailer hieronder bekijken.