De arena-brawler van Warner Bros., MultiVersus, is na maanden van afwezigheid eindelijk terug. Het spel had in 2022 een open bèta die in principe de volledige release leek te zijn. Echter, Warner Bros. Games sloot in 2023 de servers en ging terug aan het werk. Sinds gisteren is het spel dan eindelijk weer te spelen en brengt het de nodige veranderingen met zich mee.

Een van de veranderingen die de meeste spelers als eerste opmerken, is de toevoeging van een aantal nieuwe in-game valuta. Het spel telt nu maar liefst vier soorten valuta die elk voor iets anders te gebruiken zijn. De vier valuta zijn: Perk, Fighter, Prestige en Gleamium.

Perk- en Fighter-tokens kunnen worden verdiend via events, de Rifts-modus, de Battle Pass en Account/Character Mastery. Met Perk-tokens kun je, zoals de naam al verraadt, in-game perks krijgen. Met Fighter-tokens kun je nieuwe personages vrijspelen.

Daarnaast heb je nog Prestige- en Gleamium-tokens. Met Prestige kun je unieke ‘Prestige’ cosmetics vrijspelen. De enige manier om Prestige-tokens te verkrijgen is door cosmetics te kopen, en dat doe je met Gleamium. Gleamium is in principe de premium valuta waarmee je ook dingen zoals de Battle Pass kunt aanschaffen. Naast het direct aanschaffen van Gleamium kun je de valuta ook verkrijgen via de Battle Pass of events.

MultiVersus is nu beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.