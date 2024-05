Volgende maand verschijnt de langverwachte ‘Shadow of the Erdtree’ uitbreiding voor Elden Ring en nog niet zo lang geleden kregen we een gloednieuwe trailer te zien die het verhaal wat meer uit de doeken deed. Er is nu weer wat nieuws opgedoken, alhoewel het ditmaal van een minder officiële aard is. Verschillende afbeeldingen zijn namelijk online gelekt.

Als je geïnteresseerd zou zijn, dan kan je de afbeeldingen hieronder bekijken. Je ziet wel duidelijk dat het foto’s zijn van een beeldscherm, wat de mindere kwaliteit van de beelden verklaart. Als je je liever laat verrassen, dan klik je beter even weg.

Shadow of the Erdtree verschijnt op 21 juni.