Met Shadow of the Erdtree pakt Elden Ring over twee weken uit met een langverwacht verlengstuk aan hun succesverhaal. Gamers van over heel de wereld kijken uiteraard reikhalzend uit naar deze uitbreiding, die met elk nieuw stukje informatie grootser lijkt te worden. In een interview met Gamesradar liet een vertegenwoordiger van Bandai Namco uitschijnen hoe groot.

Bandai Namco beweert namelijk dat Shadow of the Erdtree een honderdtal nieuwe wapens zal bevatten, verdeeld over acht categorieën, die elk de nodige variatie genieten. Daarnaast zal de content spelers ook meer dan tien baasgevechten aanbieden, waarvan niet elk duel verplicht is. Aan de speler dus om zelf te bepalen hoe ver ze gaan:

“Just like in Elden Ring, not all bosses need to be defeated, but there will still be plenty of difficult challenges for the brave Tarnished who wish to test themselves.”

In ware Soulsborne stijl zullen de sadomasochisten onder ons zichzelf dus extra kunnen uitdagen. Shadow of the Erdtree verschijnt op 21 juni voor de game.