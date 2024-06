Volgende week verschijnt de downloadbare content Shadow of the Erdtree voor Elden Ring, op 21 juni om precies te zijn. Veel spelers kijken natuurlijk uit naar de content, maar slechts 37,8% van de spelers op pc en 34,7% van de PlayStation-gamers kan deze content daadwerkelijk spelen.

Om de uitbreiding te kunnen betreden, is het noodzakelijk dat spelers Mogh, de Lord of Blood, hebben verslagen. Dit is een wat lastigere baas in de game. Op basis van Steam Achievements en Trophy data, blijkt dat veel mensen deze baas nog niet hebben verslagen.

Om te voorkomen dat spelers tegen een teleurstelling aanlopen, heeft Bandai Namco een reminder doen uitgaan dat het belangrijk is om Mogh te verslaan wil je de Shadow Lands kunnen betreden. Ben je nog niet zover? Dan heb je om precies te zijn nog 9 dagen de tijd.

Bandai Namco: “Friendly PSA for all those looking forward to #ELDENRING Shadow of the Erdtree. You have less than 2 weeks to prepare!”

Cohh Carnage: “There is an achievement on Steam for beating Mogh. Which the @ELDENRING devs have said you have to beat for the DLC. 37.8% of Steam players have this achievement. This means that 62.2% of Steam players that have Elden Ring… Will not be able to play the DLC! 🤣”