Vorige maand kondigden uitgever Red Art Games en ontwikkelaar Pugware aan dat Skautfold: Usurper na vijf jaar ook beschikbaar zal komen op consoles. De game kwam origineel in 2018 uit op pc, maar is nu ook verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

Skautfold: Usurper is een Metroidvania-stijl game die zich afspeelt in Londen. Je zult gebruik kunnen maken van meer dan 90 wapens en spreuken, die je ook hard nodig zult hebben wanneer je het opneemt tegen een legio van buitenaardse wezens.

Je kunt de lanceringstrailer van Skautfold: Usurper hieronder bekijken. Het spel kost € 15,- en is nu beschikbaar.