We zijn voorbij de helft van het jaar 2023 nu we de maand juli binnenstappen en zoals altijd hebben we een overzicht van nieuwe releases voor jullie. Juli is een vrij rustige maand, want er verschijnen een handvol wat grotere releases.

Hieronder alle bevestigde games voor deze maand op een rij, maar houd ook zeker de digitale shops van alle platformhouders in de gaten. Er verschijnen de komende weken bovenop de onderstaande titels nog genoeg wat kleinere games.

Week van 7 juli

Geen grote releases

Week van 14 juli

Jagged Alliance 3 (Pc)

Exoprimal (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

The Valiant (PS5/XSX)

Week van 21 juli

Pikmin 4 (Switch)

Week van 28 juli

Disney Illusion Island (Switch)

Remnant 2 (PS5/XSX/pc)

The Expanse: A Telltale Series (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Week van 4 augustus

F1 Manager 2023 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Juli is niet al te druk qua nieuwe releases dus, maar als je nog van plan bent om een game of misschien wel meer dan één te gaan halen, dan kan je dat hieronder laten weten.