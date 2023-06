Bandai Namco heeft aangekondigd dat het een eigen showcase gaat houden tijdens Anime Expo 2023. Het bedrijf belooft een stortvloed aan nieuws en onthullingen. We mogen in ieder geval updates verwachten over onder andere Naruto, Sand Land, Baten Kaitos en Sword Art Online.

Bandai Namco’s Summer Showcase vindt plaats op 2 juli om half twee ’s nachts. De show zal ongeveer een uur duren. Van welk IP hoop jij een nieuwe aankondiging te zien tijdens Bandai Namco’s aankomende show?