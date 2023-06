Bandai Namco heeft eind vorig jaar aangekondigd dat ze bezig waren met een game gebaseerd op de mangaserie SAND LAND. Deze game is nu officieel onthuld.

SAND LAND speelt zich af in een wereld waar mensen en demonen samenleven. Een ernstig watertekort zorgt ervoor dat niemand weet wie vriend of vijand is, omdat er gevochten wordt om elke druppel water. In de game volg je Beelzebub, the Fiend Prince, en sheriff Rao, die op zoek gaan naar een geheime waterbron.

De manga is gemaakt door Akira Toriyama, die ook verantwoordelijk was voor Dragon Ball Z. De grafische stijl van de game zal dan ook vergelijkbaar zijn met zijn eerdere werk. Dit is duidelijk te zien in de trailer onderaan dit bericht.

SAND LAND zal beschikbaar zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De releasedatum van de game is nog niet bekend.