Wij waren misschien niet helemaal overtuigd door Scorn, maar konden niet ontkennen dat de game een uiterst sfeervolle én smerige toevoeging was aan het reeds aardig bevolkte horrorgenre. De titel verscheen exclusief op de Xbox, maar schijnt nu ook de overstap naar de PS5 te gaan maken. Een reeks cryptische tweets lijkt daar immers op aan te sturen.

We hebben de tweets hieronder even voor jullie verzameld. Het gaat om vier raadsels – sommigen in tekstformaat, anderen meer audiovisueel – die ontcijferd de vier face buttons van een PlayStation controller vormen, respectievelijk een driehoek, een cirkel, een X en een vierkant. Duidelijker kan een hint naar een PS5-versie eigenlijk niet worden.

Wordt vervolgd?

In shadows cast and darkness deep,

A shape emerges from secrets to keep. Three edges meet, they intertwine,

Within their grasp, sorrow does entwine. — Scorn (@scorn_game) June 25, 2023

I am a variable, mysterious, and unknown, I leave my mark, a treasure shown. The 24th of my kind, my power multiplies, a target, a letter of only two lines. — Scorn (@scorn_game) June 27, 2023