Hoewel het nog een kleine 6 maanden duurt tot het Kerstmis is, weerhoudt dat ontwikkelaar Outright Games er niet van om alvast de toekomstige kerstsfeer te bederven. De ontwikkelaar heeft namelijk The Grinch: Christmas Adventures aangekondigd. De game verschijnt op 13 oktober voor de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch en pc.

Er is nog niet heel veel over deze game bekend, maar het gaat hier volgens de omschrijving om een platformer. Je kan ervoor kiezen om de game solo of met een vriend of vriendin te spelen. Jij speelt als The Grinch en zijn trouwe viervoeter Max en je moet proberen alle cadeautjes in Who-ville te stelen. Dit kan je doen verkleed als de Kerstman, gewapend met een speciale zuurstok en snowboard.