Sinds vorig jaar kunnen pc-gamers genieten van bad eendjes in Placid Plastic Duck Simulator. Als consolebezitter hoef je je niet langer buitengesloten te voelen, want de game is nu ook beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch, dit voor de prijs van € 8,99.

Placid Plastic Duck Simulator wordt door gamers op Steam uitermate positief beoordeeld. Je zou dus goede gameplay verwachten, maar wat blijkt: er is totaal geen sprake van enige gameplay. In Placid Plastic Duck Simulator kun je alleen maar kijken naar bad eendjes, de camera veranderen en de muziek aan- en uitzetten. Dit blijkt echter een uitermate leuke bezigheid te zijn.

Om de release van de ‘game’ op console te vieren, is er een nieuwe trailer vrijgegeven en die check je hieronder.