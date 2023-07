Eerder dit jaar verscheen de Super Mario Bros. Movie in de bioscopen en het was een daverend succes. Via PlaySense kon je destijds ook kaartjes winnen voor de film, maar mocht je mis gegrepen hebben, dan hebben we nu nog een leuke actie!

In samenwerking met Universal mogen we namelijk drie keer een Blu-ray van de film weggeven, zodat je lekker thuis van deze mooie animatiefilm kunt genieten. Wat moet je doen om kans te maken op één van de drie exemplaren?

Vertel ons waarom wij jou deze film moeten toesturen!

Heb je wat leuks opgesteld? Volg dan de onderstaande stappen en stuur jouw deelname in. Wie weet sturen wij jou binnenkort de Super Mario Bros. Movie toe en bekijk je de film lekker thuis!

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Mario Movie' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Universal zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 9 juli 2023. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Universal.