Roblox is al geruime tijd beschikbaar op verschillende platformen, waaronder de Xbox en pc. De free-to-play game is razend populair, maar nooit uitgebracht op een PlayStation-console. Er is nu meer duidelijkheid gegeven over waarom dit zo is en waarom Roblox mogelijk alsnog naar Sony-consoles kan komen.

Push Square meldt dat er uitspraken van Jim Ryan – gedaan in een call met investeerders – naar boven zijn gekomen tijdens de hoorzitting in de FTC versus Microsoft rechtszaak. In deze uitspraken stelt hij dat Roblox zich voornamelijk tot kinderen richt. Sony wil deze groep beschermen tegen mogelijke uitbuiting via microtransacties. De game stimuleert namelijk kinderen om echt geld uit te geven aan het kopen van nieuwe content.

“Historically, because of the large number of children that play on the PlayStation, we have been very careful with regards to opening them up to anything that could potentially exploit them.”

Volgens Ryan heeft deze conservatieve houding lang genoeg geduurd en is besloten om op dit punt de teugels wat te laten vieren. Sony is nu dan ook in gesprek met de mensen van Roblox om hun game eventueel alsnog naar de PlayStation te brengen.