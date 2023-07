Het moge geen verrassing zijn dat Ubisoft grootse plannen heeft voor hun Assassin’s Creed franchise. Dit jaar staat zo nog Assassin’s Creed: Mirage, Nexus en Jade op de planning, maar dat is niet alles. Volgens insider Tom Henderson zouden er namelijk maar liefst elf Assassin’s Creed-games momenteel in ontwikkeling zijn. Volgens hem gaat het om volgende titels:

Assassin’s Creed Mirage [Single-player] (production) – October 12, 2023

Assassin’s Creed Nexus [VR] (production) – 2023

Assassin’s Creed Codename Jade [Mobile] (production) – Expected 2023

Assassin’s Creed Codename Red [Single-player] (production) – Sources Suggest 2024

Assassin’s Creed Codename Hexe [Single-player] (pre-production) – Expected 2025/2026

Assassin’s Creed Codename Invictus [Multiplayer] (pre-production) – Expected 2025/2026

Assassin’s Creed Codename Nebula [Single-player] (concept/prototype) – Unknown

Assassin’s Creed Codename Raid [Multiplayer] (concept/prototype) – Unknown

Assassin’s Creed Codename Echoes [Multiplayer] (concept/prototype) – Unknown

Assassin’s Creed Nexus 2 [VR] (being discussed internally) – Unknown

Assassin’s Creed Black Flag Remake [Single-player] (just greenlit) – Unknown

Enkele van de genoemde games zijn inmiddels officieel aangekondigd en hierover zijn al enkele (beperkte) details bekend, maar anderen staan momenteel nog in hun kinderschoenen en blijven vaag. Eén van de aankomende games is ook de Assassin’s Creed Black Flag Remake, waarover we eerder vandaag al een artikel hebben geplaatst.