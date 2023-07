Het kwam een beetje uit het niets uit de lucht vallen, maar volgens meerdere bronnen waaronder Kotaku werkt Ubisoft aan een remake van Assassin’s Creed IV: Black Flag.

De remake zou onderdeel zijn van Ubisofts strategie om meer aandacht te geven aan diens bestaande grote franchise. Zo breidde het bedrijf kortgeleden al het aantal mankrachten dat aan Assassin’s Creed werkt uit.

Volgens de geruchten is de remake recent de pre-productie fase ingegaan en zal in ieder geval Ubisoft Singapore – dat in het verleden al verantwoordelijk was voor de naval combat in Assassin’s Creed IV – aan de game werken. Ubisoft Singapore is ook de studio die momenteel werkt aan Skull & Bones.

De game is volgens Kotaku nog jaren verwijderd van een release, je hoeft de release dus niet snel te verwachten. Tot die tijd heeft Ubisoft nog genoeg gepland voor Assassin’s Creed fans met de release van Mirage, Nexus en Codename Jade dit jaar.