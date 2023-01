Skull and Bones zou eigenlijk begin maart verschijnen, maar recent besloot Ubisoft om de game toch nog een keertje vooruit te schuiven. De ontwikkelaar heeft nog iets meer tijd nodig om de game zo goed mogelijk te maken, maar het komt het algemene imago van de titel niet echt ten goede: de game is immers al sinds 2017 in ontwikkeling en had eigenlijk allang uit moeten zijn.

We zullen moeten afwachten wat er uiteindelijk van terechtkomt, maar als we informatie van Insider Gaming mogen geloven zijn playtesters en ontwikkelaars niet echt positief gestemd. Tom Henderson heeft van twee ontwikkelaars begrepen dat ze er niet raar van zouden opkijken als de game niet uitkomt voor de tweede helft van 2023. Dit zou dan op z’n vroegst zijn, wat dus best fors uitstel suggereert.

Een playtester heeft bij Henderson aangegeven dat het een beetje aan combat op het land ontbreekt – wat ook bij Ubisoft gemeld zou zijn – waarop de uitgever aangegeven zou hebben dat ze nu te ver in de ontwikkeling zitten om er nog wat aan te doen. Verder stelt de playtester dat het uitstel voor het gladstrijken van game breaking bugs en meer noodzakelijk is, maar dat die issues nog aanwezig waren in een recente speelsessie.

Met andere woorden: het gaat er allemaal maar moeizaam aan toe en het valt te hopen dat Ubisoft het schip nog recht kan trekken. In dat kader is het uitstel een goed idee, maar of dat genoeg is. Buiten dat moeten we het met een korreltje zout nemen, het is immers van horen zeggen en niet een directe bron.