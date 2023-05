Roep de naam Ubisoft en je denkt ook al gauw aan de naam Assassin’s Creed en we gaan voorlopig nog geen afscheid nemen van de franchise. Er zijn zo’n zes titels in ontwikkeling en nu heeft CEO Yves Guillemot tijdens een gesprek met investeerders (via VGC) laten weten dat de reeks nog meer uitgebreid gaat worden qua mankracht.

De grote baas van het Franse bedrijf heeft gezegd dat die uitbreiding over de aankomende jaren gaat plaatsvinden. Op het moment werken er zo’n 2.000 mensen aan Assassin’s Creed, waar het voornemen is om dit aantal met zo’n 40% te doen stijgen. Zoals gezegd zijn er dus al zes games in ontwikkeling, waarvoor extra mankracht zeker niet zal misstan.

Hiervan is Assassin’s Creed: Mirage de eerstvolgende op de agenda. Daarna volgen de projecten met respectievelijk de codenamen Red en Hexe, als onderdeel van het Infinity project. Daarnaast zou er een multiplayer game in ontwikkeling zijn, die vooralsnog de naam Jade draagt en zich in China moet afspelen.