In juli rapporteerden we reeds het gerucht dat Ubisoft een remake van Assassin’s Creed IV: Black Flag – toch één van de betere delen in de langlopende Assassin’s Creed franchise – had goedgekeurd.

Aanpassingen op het LinkedInprofiel van een ontwikkelaar die aan eerdere titels in de reeks én Skull & Bones gewerkt heeft, zouden er nu wel eens op kunnen wijzen dat het ontwikkelproces van de remake effectief van start gegaan is.

Toegegeven, het is en blijft speculatie. Ubisoft heeft bovendien de remake van Black Flag nog altijd niet officieel aangekondigd. Waar rook is, is echter maar al te vaak vuur. Mocht er inderdaad een remake in de pijplijn zitten, is het iets wat je zou aanschaffen?