Hoewel Ubisoft ongetwijfeld druk bezig is met het polijsten van Assassin’s Creed: Mirage na release en de vele toekomstige Assassin’s Creed-games die nog in de maak zijn, werd er onlangs ook stilgestaan bij de verjaardag van een ouder deel. Assassin’s Creed IV: Black Flag verscheen namelijk op 29 oktober 2013 en heeft onlangs dus zijn tiende verjaardag mogen vieren.

Ubisoft deelde via X een leuke statistiek over de game, namelijk dat meer dan 34 miljoen spelers de game gespeeld hebben. Dit is een indrukwekkend getal en geheel verdiend, aangezien Assassin’s Creed IV: Black Flag door velen wordt gezien als een hoogtepunt uit de franchise. In dit avontuur staan spelers in de schoenen van Edward Kenway die zich van miezerige piraat naar legendarische Assassin weet op te werken.

Eerder dit jaar werd ook al duidelijk dat Ubisoft mogelijk plannen heeft voor een remake van Assassin’s Creed IV: Black Flag, maar dat is tot op heden nog niet bevestigd.

Today, we’re celebrating the 10th anniversary of Assassin’s Creed IV Black Flag!

Over 34 million pirates have embarked on this unforgettable adventure through the Caribbean. Thank you for taking this journey with us! What is your favorite memory from the game?#AssassinsCreed pic.twitter.com/RPQEHzyWaI

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) October 29, 2023