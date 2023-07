De recent in early access uitgebrachte Disney kart racing game Disney Speedstorm zal vanaf 28 september beschikbaar zijn als free-to-play game, aldus ontwikkelaar Gameloft. Disney Speedstorm is beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc.

Momenteel kun je toegang krijgen tot het spel door één van de Founder Packs van het spel aan te schaffen. Het goedkoopste pakket is te koop voor € 30, maar er zijn ook opties beschikbaar voor € 49,99 en € 69,99. Deze packs geven toegang tot exclusieve content die je niet op een andere manier kunt krijgen.

“Since the launch of Early Access, we’ve received invaluable feedback and support from players, which have been instrumental in shaping Disney Speedstorm into the incredible racing experience it is today. Our incredible community’s enthusiasm, dedication, and love for the game have been our inspiration from day one, and we can’t wait to continue this journey together as we enter this exciting new phase.”