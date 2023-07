Het gaat Sony nog niet voor de wind als het gaat om hun ambities op de mobiele markt. Onlangs konden we nog vertellen dat het bedrijf in alle haast twee vervangers moest aanstellen voor de PlayStation Mobile divisie, omdat Nicole Sebastiani de deuren achter zich had dichtgetrokken. Nu zal Sony ook afscheid moeten nemen van Michail Katkoff, managing director bij Savage Game Studios.

De directeur heeft namelijk aangekondigd dat hij de studio zal gaan verlaten. Savage Game Studios werd in 2022 door Sony overgenomen om de ambities op de mobiele markt waar te maken. Katkoff geeft als reden aan dat een ongezonde balans tussen werk en privé hem heeft doen besluiten om Savage Game Studios te verlaten. Hij laat tevens weten dat hij het stokje overdraagt aan Nadjim Adjir en Mike McManus, respectievelijk game director en head of technology bij de ontwikkelaar.

“I’d like to believe I’ve done my fair part in taking the company from zero to one. Now I’m eager to watch from the side as Nadjim and Mike take it from one to one hundred. In the same breath, I wish nothing but the best to Olivier C. and Kris Davis who are leading PlayStation’s charge onto mobile. Can’t wait to play all the amazing games from all the fantastic developers!”