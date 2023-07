ATLUS heeft tijdens Anime Expo 2023 in Los Angeles een gloednieuwe gameplay trailer uitgebracht van Persona 3 Reload. In de trailer krijgen we voor het eerst de Engelse stemmen te horen van de personages in de aankomende remake.

Het hoofdpersonage in Persona 3 zal worden vertolkt door Aleks Le. De stemacteur was onder andere verantwoordelijk voor de stem van Luke in Street Fighter 6 en Shinya Kawai in Lost Judgment. Daarnaast heeft de stemacteur ook wat kleinere rollen gehad in games zoals Octopath Traveler II en The Callisto Protocol.

Je kunt de gameplay trailer en de lijst aan stemacteurs hieronder bekijken. Persona 3 Reload wordt in 2024 uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.