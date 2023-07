The Settlers: New Allies verscheen in februari dit jaar voor de pc en Ubisoft beloofde de game ook naar de consoles te brengen, al was toen niet duidelijk wanneer precies. De ontwikkelaar is klaarblijkelijk in de tussentijd goed opgeschoten, want de game is nu ook voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en Amazon Luna uitgebracht.

Er zijn twee keuzes: een standaard variant en een Deluxe Edition. Die laatste editie bevat naast het spel ook het Explorer Pack, Royal Items Sets pack, een digitaal artbook en de soundtrack. De console versies ondersteunen cross-play en cross-progressie naar elkaar en pc. Hieronder een trailer.