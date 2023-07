PixelJunk Eden werd uitgebracht in 2008 voor de PlayStation 3 en kwam 4 jaar later ook naar de pc. Het vervolg op deze game verscheen in 2020, maar kon niet gespeeld worden op de platforms waarop het eerste deel wel uitkwam. PixelJunk Eden 2 werd namelijk exclusief uitgebracht voor de Nintendo Switch. Binnenkort zal dit vervolg echter ook beschikbaar zijn voor de PlayStation en de pc.

Q-Games bestaat 15 jaar en ter ere daarvan hebben ze een aantal games in ontwikkeling en PixelJunk Eden 2 is daar één van. Deze game zal dit jaar nog uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Hetzelfde geldt voor PixelJunk Scrappers Deluxe. Daarnaast heeft de ontwikkelaar nog een verrassing in petto voor fans van de PixelJunk-serie. Wat deze verrassing precies inhoudt, zal later bekendgemaakt worden.

De aankondiging van de PlayStation- en pc-versie van PixelJunk Eden 2 krijgt ondersteuning van een nieuwe trailer.