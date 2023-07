Als je op zoek bent naar nieuwe games om tijdens deze zomerperiode te spelen, dan is het de moeite waard om een kijkje te nemen in de PlayStation Store. De zogeheten ‘Essentiële Keuzes’ sale is van start gegaan en die geeft korting tot 70% op maar liefst ruim 1300 titels.

We hebben zoals altijd hieronder een greep uit het aanbod van afgeprijsde titels en content. Het volledige overzicht kan je hier in de PlayStation Store vinden.

EA SPORTS PGA Tour Deluxe Edition – Van €94,99 voor €47,49

Dead Island 2 Gold Edition – Van €89,99 voor €71,99

UFC 4 – Van €69,99 voor €6,99

Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition PS5 – Van €89,99 voor €49,49

Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties PS5 – Van €9,99 voor €7,49

Dying Light 2: Stay Human – Scarred Survivors PS5 – Van €17,99 voor €13,49

Grand Theft Auto V (PS4 en PS5) – Van €59,99 voor €19,79

Grand Theft Auto Online (PS5) – Van €19,99 voor €9,99

Gang Beasts – Van €19,99 voor €7,99

Medieval Dynasty – Van €34,99 voor €24,49

Medieval Dynasty – Van €29,99 voor €20,99

Miasma Chronicles – Van €49,99 voor €29,99

Octopath Traveler II PS4&PS5 – Van €59,99 voor €44,99

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – Van €99,99 voor €29,99

Subnautica PS4 & PS5 – Van €29,99 voor €11,99

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5 – Van €89,99 voor €22,49

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök – Van €39,99 voor €15,99

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €29,99

The Crew 2 Standard Edition – Van €49,99 voor €4,99

Assassin’s Creed IV: Black Flag – Standard Edition – Van €19,99 voor €7,99

Assassin’s Creed IV Season Pass – Van €19,99 voor €4,99

NHL 23 X-Factor Edition PS4 en PS5 – Van €99,99 voor €29,99

Assassin’s Creed: Unity – Van €29,99 voor €8,99

Dying Light – Enhanced Edition – Van €29,99 voor €8,99

Sniper Elite 5 Season Pass One – Van €34,99 voor €20,99

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – Van €49,99 voor €19,99

PGA TOUR 2K23 Deluxe Editie – Van €99,99 voor €24,99

Mafia III: Definitive Edition – Van €29,99 voor €9,89

Thief Simulator – Van €19,99 voor €5,39

LEGO Marvel Super Heroes 2 – Van €59,99 voor €8,99

Tiny Tina’s Wonderlands: Next-Level Edition – Van €74,99 voor €24,74

The Quarry – Deluxe Edition voor PS4 en PS5 – Van €84,99 voor €28,04

Big Rumble Boxing: Creed Champions – Van €34,99 voor €10,49

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja STORM 4 Road to Boruto – Van €49,99 voor €9,99

Naruto Storm 4 – Season Pass – Van €19,99 voor €9,99

TT Isle Of Man 3 – Racing Fan Edition – Van €69,99 voor €55,99

My Hero One’s Justice 2 – Van €69,99 voor €17,49

Metro Exodus Gold Edition – Van €39,99 voor €7,99

Unravel Yarny-bundel – Van €29,99 voor €5,99

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €48,99

New Tales from the Borderlands: Deluxe Editie – Van €49,99 voor €24,99

Little Nightmares Complete Edition – Van €29,99 voor €7,49

The LEGO Movie Videogame – Van €39,99 voor €5,99

Final Fantasy VII – Van €15,99 voor €7,99

Mirror’s Edge Catalyst – Van €19,99 voor €4,99

Journey – Van €14,99 voor €7,49

Horizon Chase Turbo – Van €19,99 voor €3,99

Horizon Chase Turbo – Ayrton Senna Edition – Van €23,99 voor €5,99

Zit er een mooie deal tussen? Dan kan je nu natuurlijk je slag slaan en mocht je PlayStation Store tegoed nodig hebben, dan kan je hier je wallet aanvullen.