Nadat de prijs van de PlayStation 5 eerder deze week al met € 100,- omlaag ging in verschillende zuidelijke Europese landen, is het nu ook de beurt aan de Benelux. Sony PlayStation heeft via Twitter aangekondigd dat er een tijdelijke prijsverlaging op de console met disc drive van kracht is.

De aanbieding is beschikbaar tot 21 juli en kan gevonden worden bij PlayStation Direct. Verschillende retailers doen ook mee aan de actie, waarbij we zien dat de MediaMarkt zelfs nog ietsje meer korting geeft, namelijk € 80,-. De PlayStation 5 zonder disc drive is niet in de aanbieding.