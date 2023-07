De prijs van Xbox Game Pass is wat omhoog gegaan wat noodzakelijk is vanwege de inflatie en de concurrerende markt. Daar valt weinig aan te doen, maar nu die prijsverhoging is ingezet keert een oude optie wel weer terug.

Het is voor nieuwe abonnees mogelijk om een proefabonnement van 1 maand te nemen, dit voor het bedrag van slechts € 1,-. Een koopje dus, want daarmee krijg je toegang tot een bijzonder uitgebreide bibliotheek van Xbox Game Pass games.

Deze optie werd eerder dit jaar stopgezet, maar is nu dus weer terug om nieuwkomers op een schappelijke manier kennis te laten maken met de dienst. Let wel, deze deal is enkel beschikbaar bij Xbox Game Pass voor pc en Xbox Game Pass Ultimate.

Interesse, dan verwijzen we je graag door naar de website van Xbox Game Pass.