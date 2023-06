Microsoft heeft aangekondigd dat de prijs van de Xbox Series X omhoog gaat. Ook de prijs van Xbox Game Pass zal stijgen, zo valt te lezen via The Verge. De Xbox Series X zal van € 499,99 stijgen naar € 549,99 in vrijwel alle landen waar de console beschikbaar is. Enkel in de Verenigde Staten, Japan, Brazilië, Chili en Colombia is er geen prijsverhoging.

De reden voor de verhoging komt door de competitieve condities op elke markt en een grote verrassing mag het niet zijn. Sony verhoogde vorig jaar bijvoorbeeld de prijs van de PlayStation 5 al. Toen vond Microsoft het niet nodig om te volgen, maar dat is nu duidelijk anders. Voor de Xbox Series S is overigens geen prijsverhoging aangekondigd.

“We’ve held on our prices for consoles for many years and have adjusted the prices to reflect the competitive conditions in each market”.

Wat betreft Xbox Game Pass, is de toename in prijs relatief klein. Zo gaat het Ultimate abonnement van € 12,99 per maand naar € 14,99. Het gewone Xbox Game Pass abonnement ziet een stijging van € 9,99 naar € 10,99 per maand. De prijs van Xbox Game Pass voor pc blijft onveranderd.

De nieuwe Xbox Game Pass prijzen worden van kracht op 6 juli en gelden voor nieuwe abonnees. Bestaande abonnees zullen de wijziging pas vanaf 13 augustus gaan merken en in Duitsland zelfs vanaf 13 september.