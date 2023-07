Asobo Studio wist met A Plague Tale: Innocence goed te scoren, en het vervolg wist zijn voorganger zelfs te overtreffen. De games zijn commercieel ook een succes, dus de reeks voortzetten is dan enigszins vanzelfsprekend. Het ziet er nu naar uit dat het derde deel inmiddels al in ontwikkeling is.

De ontwikkelaar heeft vier vacatures openstaan op LinkedIn, die speciaal voor het ‘Plague Team’ bedoeld zijn. Ze zoeken naar een VFX Artist, Senior Game Designer, Senior AI Programmer en Senior Gameplay Animator die het team moeten versterken.

Aangezien er geen uitbreiding gepland staat voor A Plague Tale: Requiem, kan het bijna niet anders dan dat er al aan het derde deel gewerkt wordt.