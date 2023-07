Drie jaar na de release van UFC 4 heeft Electronic Arts dan eindelijk een vervolg aangekondigd. EA Sports UFC 5 komt er aan. De uitgever heeft helaas nog geen andere details bekendgemaakt, die volgen in september tijdens de volledige onthulling.

Er waren al eerder geruchten van een nieuwe UFC, toentertijd werd verwacht dat de game deze zomer zou worden uitgebracht. Aangezien de volledige onthulling nu pas in de herfst plaatsvindt, ziet het er naar uit dat UFC 5 eind dit jaar zal worden uitgebracht.

Coming soon #UFC5

Full reveal September 2023 🗓️

Sign up for more news

➡️ https://t.co/vLBNhbt3QN pic.twitter.com/qIFoAmLbWN

— EA SPORTS UFC (@EASPORTSUFC) July 8, 2023