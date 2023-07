Er gaan al even geruchten dat EA werkt aan een game gebaseerd op Black Panther en dat blijkt te kloppen. De Amerikaanse uitgever heeft vandaag aangekondigd dat de nieuw gevormde studio Cliffhanger Games werkt aan een Black Panther-game.

De studio bestaat uit medewerkers die eerder aan titels als God of War, Call of Duty, Halo Infinite en meer hebben gewerkt, dus ervaring hebben ze genoeg in huis. Deze game heeft nog geen officiële titel, wel weten we dat het hier een third-person singleplayer avontuur betreft.

De studio wordt geleid door Kevin Stephens en hij zegt het volgende over de nieuwe Black Panther-game.

“We’re dedicated to delivering fans a definitive and authentic Black Panther experience, giving them more agency and control over their narrative than they have ever experienced in a story-driven video game. Wakanda is a rich SuperHero sandbox, and our mission is to develop an epic world for players who love Black Panther and want to explore the world of Wakanda as much as we do.”