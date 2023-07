Het is weer eens tijd voor een nieuw patent dat is ingediend door Sony. Waar het bedrijf in het verleden al patenten indiende voor het gebruik van cross-platform NFT’s en een pass-through apparaat voor cloud gaming, lijkt het bedrijf ditmaal aan iets te werken dat spelers zou moeten helpen.

Het patent omschrijft een methode waarmee spelers real-time in-game hulp kunnen krijgen van ‘experts’ wanneer zij niet verder kunnen komen in een spel. De technologie zal een connectie proberen te creëren tussen de speler en één van deze ‘experts’, mocht dat niet lukken dan krijgt de speler gameplay video’s voorgeschoteld.

Het idee achter dit patent is vergelijkbaar met de bestaande ‘Game Help’ functie op de PlayStation 5, met de toevoeging van een soort van ‘Share Play’ matchmaking waarmee iemand anders de controle over kan nemen en je verder kan helpen.

Zoals gewoonlijk betekent het aanvragen van een patent niet gelijk dat we deze technologie ooit geïmplementeerd zullen zien worden. Toch is het in ieder geval interessant om te zien waar de grote game bedrijven zoal mee bezig zijn.