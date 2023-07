Uitgever eastasiasoft heeft samen met ontwikkelaar Softstar aangekondigd dat horrorgame The Bridge Curse: Road to Salvation, dat sinds vorig jaar beschikbaar is op pc, later dit jaar zal worden uitgebracht op de PlayStation, Xbox en Nintendo Switch.

Het spel is gebaseerd op een Taiwanese legende over een vervloekte brug nabij de universiteit van Tunghai. De geruchten gaan dat het spookt rondom de brug. Het spel zal nasynchronisatie in het Engels en Mandarijn bevatten. Er zijn ook een tal talen beschikbaar voor de ondertiteling, waaronder Engels.

The Bridge Curse: Road to Salvation wordt later dit jaar uitgebracht en zal € 24,99 kosten. Je kunt de omschrijving van het spel hieronder lezen.

“Asian psychological horror has never been more immersive. Introducing The Bridge Curse: Road to Salvation, a narrative survival horror presented in a cinematic first-person perspective! In this atmospheric action-adventure, you will explore the events surrounding one of Taiwan’s best-known supernatural incidents, a terrifying campus horror set in Tunghu University. When 6 college students challenge the urban legend of a lingering female ghost, they awaken a curse that no one knows how to break.”